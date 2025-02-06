Последние три года стали периодом масштабных политических реформ в Казахстане, ознаменовавшихся последовательным обновлением институтов власти, пересмотром политической системы и укреплением механизмов гражданского участия. Эти реформы характеризуются не только объемом, но и структурностью, постепенным углублением преобразований.

Особое место в этих реформах заняло восстановление Конституционного суда, что предоставило новый механизм конституционного контроля, расширило возможности правовой защиты. В отличие от прежнего Конституционного совета, Конституционный суд получил более широкие полномочия, включая право рассматривать жалобы граждан на нарушение их конституционных прав.

С момента создания Конституционным судом было рассмотрено более 9 тыс. обращений, большинство из которых поступает от граждан. Несмотря на то, что большая часть обращений не входит в поле рассмотрений Конституционным судом, отмечается позитивная тенденция – рост числа обращений, связанных с совершенствованием законодательства. Это, с одной стороны, свидетельствует о растущем интересе граждан к защите своих прав. С другой – о формировании более зрелого общественного восприятия Конституционного суда – не как последней инстанции правосудия, а как института, призванного защищать конституционные принципы.

За 2023-2024 гг. Конституционный суд принял 60 итоговых нормативных постановлений. Наиболее часто проверяемыми являлись нормы Уголовного кодекса и УПК, в 2024 году на втором месте оказались гражданско-правовые акты, включая семейное право.

Работа Конституционного суда оказала заметное влияние и на законодательство: только за 2023 год 31 рекомендация была направлена государственным органам, что привело к изменениям в уголовном, социальном и налоговом законодательстве (изменены порядок и условия содержания осужденных к пожизненному лишению свободы; отдельные положения Социального кодекса приведены в соответствие с Конституцией и установлены критерии по предоставлению социальной адресной помощи и другое).

Таким образом, Конституционный суд стал важным элементом политических реформ, укрепив механизм конституционного контроля и повысив уровень защиты прав граждан. Его деятельность не только способствовала совершенствованию законодательства, но и изменила общественное восприятие правовых механизмов, формируя более зрелую правовую культуру. В дальнейшем ключевыми задачами остаются повышение правовой грамотности населения и эффективное исполнение решений для укрепления верховенства закона в Казахстане.