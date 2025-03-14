Вопросы культурной идентичности являются одними из главных в выступлении президента на заседании Национального курултая. Такое мнение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz выразил политолог Талгат Калиев.

"На первый план выходят вопросы национальной и культурной идентичности. Сегодня для нас особенно важны духовные, культурные и ценностные традиции. Они должны быть основой всего общества", – отметил эксперт.

Кроме того, Калиев подчеркнул, что Президент начал выступление с вопроса налоговой реформы. По его мнению, этот вопрос волнует не только бизнес-сообщество, а всех граждан.

"Реформа налоговой системы необходима для борьбы с уклонением от налогов и схемами дробления бизнеса. С одной стороны, важно обеспечить наполняемость бюджета, с другой – поддержать предпринимательство. Налоговая реформа должна не только повышать дисциплину, но и быть сбалансированной, не создавая чрезмерного давления на малый и средний бизнес", – пояснил политолог.

По его словам, выступления Президента на курултае всегда носят содержательный и масштабный характер, охватывая ключевые аспекты развития общества. По масштабности они не уступают Посланию народу Казахстана.

"Эти выступления и поручения нацелены на долгосрочные приоритеты и стратегические направления развития страны. Это не оперативные вопросы экономики или госуправления, а именно векторы развития государства, общества и населения, включая молодёжь. Речь идет о глубинных темах, оказывающих влияние на будущее страны", – заключил Талгат Калиев.

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.

В 2026 году курултай будет проведён в Кызылорде.