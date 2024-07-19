Важную транспортную развязку перекрыли в Астане

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по ремонту дорожного полотна и восстановления слоя гидроизоляции на правостороннем съезде транспортной развязки с моста Аркар в сторону моста Марал и левосторонний съезд с пр. Мангилик Ел на ул. Сарайшык, передаёт BaigeNews.



В этой связи с 19 по 30 июля текущего года вышеуказанные участки будут полностью перекрыты.



Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.