Важную транспортную развязку перекроют в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом участка транспортной развязки Райымбека - Момышулы вводят ограничения движения, передаёт BaigeNews.kz.

С 23:00 20 августа до 11:00 22 августа движение будет перекрыто на эстакаде по улице Момышулы от улицы Толе би до улицы Талдыарал, а также съезды и заезды на неё.

Объезд будет обеспечен по улицам Толе би, Аксай 1-А, Саина, Еспаева, Сухамбаева-Доспанова.