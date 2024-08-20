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Важную транспортную развязку перекроют в Алматы

Сегодня, 16:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
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Фото: baigenews.kz

В Алматы в связи с ремонтом участка транспортной развязки Райымбека - Момышулы вводят ограничения движения, передаёт BaigeNews.kz

С 23:00 20 августа до 11:00 22 августа движение будет перекрыто на эстакаде по улице Момышулы от улицы Толе би до улицы Талдыарал, а также съезды и заезды на неё. 

Объезд будет обеспечен по улицам Толе би, Аксай 1-А, Саина, Еспаева, Сухамбаева-Доспанова.

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