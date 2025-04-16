Исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, выступая на Центрально-Азиатском медиафоруме, отметил важность развития медиа-дипломатии, передает BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что медиа-сервисы — это важный инструмент в формировании общественного мышления.

"Медиа-дипломатия — один из ключевых инструментов в разрешении глобальных конфликтов. В этом контексте особую важность приобретает борьба с дезинформацией, повышение медиаграмотности и качества подачи информации.

В поиске эффективных решений важно использовать разнообразные механизмы, опираясь на лучший опыт других стран, особенно наших соседей по Центральной Азии. В частности, мы высоко ценим опыт Казахстана и Узбекистана. Сотрудничество между медиаагентствами наших государств играет значимую роль в укреплении взаимопонимания.

Отдельно хочу подчеркнуть значение культурных связей. Совместные проекты, такие как сегодняшний медиафорум, создают важную платформу для диалога, обмена опытом и выработки новых инициатив. Такие мероприятия способствуют развитию коммуникаций и укреплению связей между журналистами и представителями медиаотрасли всего региона", - сказал Ахмед Исмайлов.