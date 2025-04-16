Важность медиа-дипломатии для решения конфликтов обсудили на форуме в Астане
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Исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, выступая на Центрально-Азиатском медиафоруме, отметил важность развития медиа-дипломатии, передает BaigeNews.kz.
Он подчеркнул, что медиа-сервисы — это важный инструмент в формировании общественного мышления.
"Медиа-дипломатия — один из ключевых инструментов в разрешении глобальных конфликтов. В этом контексте особую важность приобретает борьба с дезинформацией, повышение медиаграмотности и качества подачи информации.
В поиске эффективных решений важно использовать разнообразные механизмы, опираясь на лучший опыт других стран, особенно наших соседей по Центральной Азии. В частности, мы высоко ценим опыт Казахстана и Узбекистана. Сотрудничество между медиаагентствами наших государств играет значимую роль в укреплении взаимопонимания.
Отдельно хочу подчеркнуть значение культурных связей. Совместные проекты, такие как сегодняшний медиафорум, создают важную платформу для диалога, обмена опытом и выработки новых инициатив. Такие мероприятия способствуют развитию коммуникаций и укреплению связей между журналистами и представителями медиаотрасли всего региона", - сказал Ахмед Исмайлов.
По его словам, также важно развивать коммуникацию на международном уровне, предоставляя различные тренинги. Развитие коммуникации в сфере масс-медиа способствует укреплению связей между странами, особенно в регионе Центральной Азии, подчеркнул Ахмед Исмайлов.
"Главная цель таких мероприятий — повышение медиаграмотности и осведомленности в сфере журналистики. В декабре 2024 года представители медиасообщества и государственных структур приняли участие в форуме в Узбекистане, где обсуждались вопросы критического восприятия информации, доверия к СМИ и роли медиа в укреплении диалога между народами", - заключил Ахмед Исмайлов.
Ранее министр культуры и информации Аида Балаева, выступая на Центрально-азиатском медифоруме в Астане, сообщила о том, что страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала.
Также в Центральной Азии может появиться единая Академия журналистики.
На площадке форума собрались руководители медиасферы и ведущие эксперты из стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также из Азербайджана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.
В течение двух дней участники медиафорума обсудят на панельных сессиях актуальные вопросы развития отрасли.
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