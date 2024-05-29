Казахстанские перевозчики смогут довозить груз до крупных китайских портов

Депутаты мажилиса ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках, передаёт BaigeNews.kz.

Министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. По его данным, между двумя странами наблюдается тенденция ежегодного роста объема автомобильных перевозок грузов. В частности, объем перевозок в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 2,5 млн тонн.

"Действующее соглашение с китайской стороной в 2022 году предусматривает возможности перевозочного процесса. Также предусматривает внутренние перевозки автомобилей. Таким образом, казахстанские автоперевозчики имеют возможность посетить крупные города, где будут сосредоточены грузы, также международные морские порты Китая. Также реализация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию перевозок пассажиров, грузов, а также казахстанско-китайской торговли, экономического сотрудничества", - резюмировал глава Минтранспорта.

Документ направлен на рассмотрение сената.