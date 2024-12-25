Важное объявление сделали для водителей на западе Казахстана
Это касается одной из дорог республиканского значения.
Сегодня, 10:57
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Сегодня, 10:57Сегодня, 10:57
129Фото: culture.ru
В нацкомпании "КазАвтоЖол" сообщили об оперативной информации по ограничению движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"25 декабря 2024 года в 10:30 в связи ухудшением погодных условий в ЗКО вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги республиканского значения "Казталовка - Жанибек - гр. РФ" км 0-162 (с. Казталовка - с. Жанибек)", - проинформировали в "КазАвтоЖол".
Ориентировочное время открытие движения - 25 декабря 2024 года в 17:00.
Напомним, ограничение движения ввели в области Жетiсу.
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