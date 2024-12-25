В нацкомпании "КазАвтоЖол" сообщили об оперативной информации по ограничению движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"25 декабря 2024 года в 10:30 в связи ухудшением погодных условий в ЗКО вводится ограничение движения для общественного и грузового транспорта на участке автодороги республиканского значения "Казталовка - Жанибек - гр. РФ" км 0-162 (с. Казталовка - с. Жанибек)", - проинформировали в "КазАвтоЖол".

Ориентировочное время открытие движения - 25 декабря 2024 года в 17:00.

Напомним, ограничение движения ввели в области Жетiсу.