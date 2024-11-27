Важное объявление сделали для пассажиров автобусов в Астане

В работе общественного транспорта в Астане внесли изменения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение компании CTS.

"Уважаемые пассажиры! Маршруты №№32, 43, 50, 66 и 84 временно не останавливаются на остановке "Гранд Астана ТК". Просим заранее планировать свой маршрут", - говорится в информации.

Схема движения указана на картинке:

Кроме того, добавили в CTS, из-за невозможности проезда временно изменена схема движения маршрута №№47.

Ранее стало известно, что в связи с проведением саммита ОДКБ движение ограничат на нескольких улицах в Астане.