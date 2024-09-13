Убийство школьника: омбудсмен поговорила с сельчанами и узнала шокирующие подробности

Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева посетила село Копа Актюбинской области, где убили школьника. Она лично выяснила обстоятельства произошедшего и проверила ситуацию в школе, передаёт BaigeNews.kz.

"На месте изучила работу всех служб, включая психолога, социального работника школы и инспектора по делам несовершеннолетних (ИДН), вместе с районным прокурором провела анонимный опрос учащихся, а также проанализировала анкетирование, проведённое психологом в прошлом году. Выявлено, что в школе среди детей существует так называемая "система", по которой старшие "воспитывают" младших, а также признаки вымогательства и другие проблемы, требующие срочного вмешательства. Все эти результаты представила акиму района, школе и местной полиции, так как в начале встречи все эти факты отрицались", - написала Закиева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что отрицание проблемы и пассивный подход ведёт к страшным последствиям.

Омбудсмен встретилась с акимом области Шахаровым и прокурором области Дауешовым для обсуждения системных решений. Динара Закиева заявила, что проблема буллинга и преступности среди несовершеннолетних остаётся актуальной во всех регионах, что требует комплексного подхода с акцентом на профилактику.

"Есть несколько вопросов, решение которых принципиально важно для создания целостной системы защиты прав детей и профилактики правонарушений. Мы работаем над ними с АП РК, госорганами. Во-первых, важно вернуть в каждую школу инспектора по делам несовершеннолетних. Ранее в каждой школе был свой инспектор, что дало положительные результаты. Позже большинство инспекторов перевели в подразделения участковых. В Темирском районе, где находится село Копа, на 27 школ приходится всего три сотрудника ИДН, при этом расстояние между сёлами составляет до 2-3 часов езды. В области 430 школ, а сотрудников ИДН всего 60, что влияет на недостаточную информированность о ситуации в школах и на рост правонарушений среди детей", - считает омбудсмен.

По её словам, чтобы оперативно получать информацию от психологов или учеников, проводить внутренние расследования и вовремя принимать меры, ИДН должен постоянно присутствовать в школе. Поэтому необходимо закрепить отдельного ИДН за каждой школой, либо предоставить регионам возможность увеличивать количество сотрудников ИДН в зависимости от потребностей, финансируя это из местных бюджетов.

Закиева отметила также, что работа в регионах показывает, что на местах фактически отсутствует орган, ответственный за защиту прав детей и координацию всех необходимых мер, который обладает контрольными функциями и работает на результат по каждому случаю.

"КДН является комиссионным органом, где члены комиссии загружены основной работой, органы опеки входят в состав Управления образования и зачастую больше привлекаются к работе образования, не связанной с защитой прав детей, а также не могут контролировать происходящее в школах. В этой связи (с учётом проводимой работы по увеличению количества сотрудников органов опеки) мы сейчас работаем над вопросом выделения органов опеки из Управлений образования в отдельные структуры — департаменты либо управления по охране прав детей", - сообщила она.

Омбудсмен заявила, что школы скрывают нарушения и негативные процессы, чтобы сохранить имидж учреждения либо директора, ведь наказывают в итоге их.

"В этой связи необходимо передать соцпедагогов в ведение департаментов/управлений по охране прав детей (при их создании). Это позволит им стать "глазами" органов по защите прав детей внутри школы и заниматься исключительно вопросами детей, изучая условия жизни каждого ребёнка, а при необходимости передавая семью в сопровождение Центров поддержки семьи, а также информировали о выявленных сигналах вышестоящие органы", - считает Динара Закиева.

Также принципиально важно, по её мнению, законодательно закрепить нормативы по количеству сотрудников органов опеки: один сотрудник на 5 000 детей. Сейчас в некоторых городах на 450 тысяч детей приходится всего пять сотрудников, то есть один на 90 тысяч детей. Работа над этим вопросом ведётся с декабря прошлого года, поправка сейчас на рассмотрении правительства.

"Треть населения нашей страны – дети. Все перечисленные меры имеют приоритетное значение. Очень надеюсь, что с поддержкой правительства и акиматов мы сможем их внедрить как можно быстрее. Вместе с тем, есть меры, которые в соответствии с поручением Главы государства уже внедряются. Согласно вступившему в силу новому закону, совместно с госорганами и акиматами мы работаем над открытием центров поддержки семьи во всех регионах, для профилактики и выявления буллинга и насилия в школах созданы Центры психологической поддержки, вводится антибуллинговая программа KiVa (пилотно в 110 школах, далее — во всех школах страны), а также с этого месяца вводятся уроки безопасности. Также введена административная ответственность за буллинг, открыт государственный Контакт-центр 111. При поддержке ОСФ "Қазақстан халқына" и ФНБ "Самрук-Казына" идёт работа по открытию малокомплектных спортивных комплексов, а также крупных объектов спорта и творчества. Все это должно дать результат", - заключила Закиева.

Ранее сообщалось, что мальчика убили в результате конфликта между учениками 9-10-11 классов Копинской средней школы. Возбуждено уголовное дело.

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