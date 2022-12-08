"Важно своевременно реагировать на социальные проблемы" — эксперты о январских событиях

Фото: Фото: Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Прошёл почти год после январских событий, в которых погибли 238 человек, среди них 19 сотрудников силовых ведомств.

Протесты, вспыхнувшие в январе, являются трагическим эпизодом в истории нашей страны. Они повлекли за собой ряд существенных изменений в Казахстане. Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с экспертами.

Резиденция Президента после погромов в Алматы. Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

"Социальные проблемы — причина январских событий"

Политолог Замир Каражанов считает, что январские события показали, насколько важно государству слышать людей и решать проблемы своевременно. Накопившиеся социальные вопросы стали причиной масштабных протестов, говорит эксперт.

"Я думаю, что после этих событий для всех стало очевидно, что проблемы нужно решать, а не откладывать на будущее. На фоне того, что происходит в мире, они обостряются в условиях экономического и политического кризиса. Поэтому важно своевременно создавать условия для решения проблем".

Политолог обращает внимание на важность эффективности политических институтов. Эксперт считает, что они должны решать не только задачи, которые стоят перед ними, но и поддерживать стабильность в стране.

При этом он подчёркивает, что понимание стабильности в стране у всех по-разному воспринимается и не всегда верно.

"Стабильность у нас понимают немного по-советски... Стабильность не должна душить экономическую и политическую свободу. Как раз и ограниченность приводит к низким темпам экономики. Подход, что для стабильности нужно запретить митинги, тоже ошибочное мнение. Порой до государства не достучишься, поэтому иногда люди идут на такие шаги. Главное, чтобы это было мирно, без нарушения закона".

Алматы после погромов. Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

За прошедший год в Казахстане произошли значительные изменения. Замир Каражанов отмечает, что наиболее важными являются меры по возращению незаконно выведенных активов и повышению эффективности национальных компаний.

"В этом году начали поднимать вопросы квазигосударственного сектора с участием государства. Это правильное решение. Квазигосударственный сектор всегда был "священной коровой", который трогать нельзя. Но там нужны перемены, так как нацкомпании должны работать по правилам рыночной экономики. Также действенное решение руководства страны по возврату денег, незаконно вывезенных за рубеж".

В этом году был принят закон об амнистии участников январских событий. Замир Каражанов считает, что в законе есть недоработки, так как изначально среди задержавших были и мирные демонстранты.

"Под амнистию попали люди, которые не совершали никаких противоправных действий. Изначально нужно было исходить из того, что, если человек не совершал никаких противоправных действий во время январских событий, в отношении него не должно было быть преследований. Освобождать же тех, кто мародёрствовал, нельзя. Они должны нести ответственность".

Конституционная реформа, запрет на занятие должностей родственникам президента

Политолог Талгат Калиев считает, что январские события показали насколько легко спровоцировать мирные митинги в беспорядки.

“Это трагические события в истории нашей страны. Мы в очередной раз убедились, как легко спровоцировать беспорядки, и как манипуляторы могут управлять толпой и захватывать мирные митинги и превращать их в бунтующую толпу", — говорит эксперт.

По его словам, главные реформы, которые в этом году проводятся в стране, — это конституционная реформа и запрет на занимание должностей родственникам президента.

Теперь родители, дети, братья, сестры и внуки президента не смогут быть министрами, акимами или руководить иными госорганами.

"Это решение сыграет против формирования кланов, групп. Кроме того, важен переход к более гармоничной смешанной избирательной системе. Эти изменения в будущем дадут хороший импульс для института публичной политики. Появятся новые лица", — говорит эксперт.

Он отмечает, что в стране нужно развивать политическую культуру.

"Я думаю, что главный вывод после январских событий заключается в том, что ответственность за будущее страны несут все граждане, а не только государство. Государство достаточно хрупкая конструкция, мы осознали её ценность и важность для каждого гражданина. И когда мы выходим на митинги, выражаем свое несогласие, то должны понимать разницу между протестным выражением гражданской позиции и нарушением закона. Поэтому необходимо формировать в стране политическую культуру. Нужно развивать политические традиции. Только так можно найти компромиссы, вести переговоры цивилизованно и выражать свои мнения, прислушиваться друг к другу".

Алматы после погромов. Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Политолог Адиль Сайлаубек, комментируя январские события, отмечает, что они были созданы с целью подрыва власти. Он добавляет, что люди принимали участие в мирных митингах из-за накопившихся социальных проблем.

"Это первые трагические события подобного рода в истории нашей независимости. И, думаю, их главные виновники находятся ещё на свободе. Причина — накопившиеся социальные проблемы. Это, например, и повышение цен, и возрастание материального неравенства. Проблем много", — говорит политолог.

Сейчас в стране проходят важные изменения, которые в будущем положительно повлияют на экономическую и социальную жизнь, говорит политолог.

Он подчёркивает, что глава государства в своей политике в приоритет ставит благополучие простых граждан. Поручения президента будут действенны в случае, если местные исполнительные органы смогут их правильно выполнить.

"Мы все видим, какие сейчас происходят социально-экономические реформы. Нам нужно восстановить все упущенные моменты. Думаю, что уровень жизни в стране значительно улучшится. Не сразу, конечно. Долгое время какие-то проблемы в стране игнорировались, поэтому не нужно ждать быстрых результатов. И один из главных выводов после январских событий — это то, что народ показал, что больше не будет мириться с таким игнорированием, и руководство страны это видит".

В решении социальных проблем эксперт подчёркивает роль СМИ.

"Сейчас о многих вещах говорится открыто. Если раньше некоторые государственные каналы были более закрытыми, то сейчас на них вы можете увидеть больше материалов о проблемах населения".

Адиль Сайлаубек добавил: для того, чтобы подобные события в стране не повторились, необходима своевременная реакция властей на социальные проблемы, а также повышение политической культуры.