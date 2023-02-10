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Важно создать Тюркскую библиотеку и Музей тюркской истории - Нурторе Жусип
Для дальнейшего углубленного развития культурно-гуманитарных связей стран Центральной Азии необходимо проводить конференции, познавательные исследования важных этапов тюркской истории, а также важно создание Тюркской библиотеки и Музея тюркской истории, считает председатель комитета по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип, передаёт BaigeNews.kz.
На межпарламентском форуме в Туркестане Нурторе Жусип высказался о важности формирования единого культурно-исторического пространства путем активизации связей между представителями литературы и искусства государств Центральной Азии.
"Необходимо проведение научных симпозиумов, конференций, дебатов, посвященных истории и актуальным проблемам развития отраслей культуры и искусства стран Центральной Азии, глубокое научное, познавательное исследование особо важных этапов тюркской истории, а также всесторонняя научная оценка великих личностей, внесших огромный вклад в развитие культуры и искусства, языка и литературы тюркоязычных стран. При этом также важно создание Тюркской библиотеки и Музея тюркской истории", - сказал он.
Нурторе Жусип предложил создать художественные фильмы, различные сериалы об исторических личностях, при этом использовать опыт квалифицированных специалистов киноиндустрии пяти государств – известных актеров, режиссеров кино и театра, потенциал киностудий.
"Руководствуясь Декларацией о создании единого высшего образовательного пространства государств Центральной Азии, необходимо наращивать обмен опытом между вузами, увеличить совместные квоты в обучении студенческой молодежи. В Бишкеке открылся филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Такие же совместные инициативы реализуются с Узбекистаном. Необходимо активизировать совместные исследования и научно-исследовательские работы с заинтересованными государствами в области комплексного изучения экологических проблем, особенно Аральской зоны бедствия и сферы здравоохранения", - заявил эксперт.
Кроме того, он отметил важность создания совместной онлайн-платформы между академиями наук, Национальными архивами и библиотеками стран с целью организации совместных этногеографических и исторических исследований государств Центральной Азии. Тем самым обеспечить свободный доступ к архивам и научно-исследовательским центрам, создать условия для получения данных, обмена опытом.
Он также предложил организовывать театральные-, кинофестивали, спортивные состязания, творческие вечера всемирно известных поэтов и писателей каждой страны, проводить культурные декады, праздновать общие национальные праздники, такие как Наурыз.
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