Важно продвигать национальные ценности в молодёжной среде - Ашимбаев

Представители экспертного сообщества и интеллигенции обсудили роль национальных ценностей в формировании Справедливого Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отметил, что по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране реализуются масштабные реформы, направленные, в том числе, на популяризацию культурного наследия и продвижение национальных ценностей.

"Глава государства на заседании Национального курултая в Туркестане определил основные направления системной идеологической работы. Приоритетное внимание было уделено укреплению исторического самосознания, популяризации культурного наследия, воспитанию подрастающего поколения", – отметил Ашимбаев на заседании диалоговой площадки "Ұлттық мүдде".

Национальные ценности, как подчеркнул Ашимбаев, базируются на языке, истории, культуре и традициях, религиозном наследии. Именно они определяют нашу идентичность.

"Важной задачей является формирование исторического сознания. Сенаторами по поручению Президента страны опубликован ряд архивных документов и сборник материалов на тему "Ашаршылык. Голод". Выпущено семь томов сборника. Эта работа будет продолжена", – сказал спикер Сената.

По его мнению, нельзя противопоставлять многовековые традиции и религию.

"Наши обычаи и ценности издавна тесно переплетены с ценностями традиционной религии. Свобода мысли, открытость, терпимость, присущие кочевой цивилизации, позволяли нашему народу не поддаваться различным радикальным взглядам. Важно учитывать наш исторический опыт и помнить о национальных ценностях, которые служили ориентиром Абаю, Шакариму и деятелям Алаш", – резюмировал Спикер.

В свою очередь, участники заседания отметили важность всестороннего обсуждения повестки и выразили заинтересованность в дальнейшей совместной работе. Прозвучали в ходе заседания идеи по продвижению национальных ценностей посредством обучающих программ, современных форматов цифровой коммуникации и другие инициативы.