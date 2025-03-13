Член Национального курултая, политолог Данияр Ашимбаев рассказал, что на уровне правительства в реализации некоторых инициатив главы государства возникают сложности. По его словам, важно правильно интерпретировать и прорабатывать решения, особенно в вопросах налоговой политики и образования, передает BaigeNews.kz.

"Президент хочет как лучше. И зачастую, понятно, на уровне правительства какие-то его инициативы не так корректно толкуются, как хотелось бы. Например, налоговый кодекс. Сегодня после обеда мы будем его обсуждать. Также хотелось бы поднять вопрос часового пояса, так как это важный аспект разумного управления",– сказал политолог Данияр Ашибаев.

Он также раскритиковал недавние реформы в сфере образования, назвав их "за гранью логики". Ашимбаев отметил, что министры часто не хотят выходить из зоны комфорта и заниматься решением проблем в интересах общества.

Политолог добавил, что есть ещё вопросы по политическому блоку, которые обсудят завтра.

Кроме того, депутат Максим Рожин назвал одну из главных общественных проблем. По его мнению, казахстанцам нужно бороться с отсутствием культуры и этики.

К слову, впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.