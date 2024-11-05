Важная тема: Зачем Казахстану наращивать объем добычи нефти

Если в Казахстане закончится нефть, негативные последствия на себе ощутит каждый. Гость нового выпуска программы "Важная тема LIVE" - Председатель Президиума Союза нефтесервисных компаний KazService. В интервью BaigeNews.kz Рашид Жаксылыков расскажет о нынешних ценах на нефть, основных странах экспорта и будущем сферы. Почему Казахстан планирует увеличить добычу нефти до 100 миллионов тонн в год? В какой стране Европы каждый третий литр бензина сделан из казахстанской нефти? И куда тратят деньги, полученные от продажи "черного золота"?