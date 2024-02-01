Важная тема LIVE: Защита инвестиций в Казахстане: новая роль прокуратуры

В первом выпуске программы "Важная тема Live" на BaigeNews.kz в прямом эфире говорим о защите инвесторов и инвестиций. Занимаются сопровождением таких проектов по поручению президента, органы прокуратуры. В чем суть этой работы в прямом эфире рассказал cтарший прокурор управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Сұлтан Өтебеков.