Важная тема LIVE: Защита инвестиций в Казахстане: новая роль прокуратуры
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
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В первом выпуске программы "Важная тема Live" на BaigeNews.kz в прямом эфире говорим о защите инвесторов и инвестиций. Занимаются сопровождением таких проектов по поручению президента, органы прокуратуры. В чем суть этой работы в прямом эфире рассказал cтарший прокурор управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Сұлтан Өтебеков.
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