Важная тема LIVE: Возможно ли построить АЭС в Курчатове?

Гость программы "Важная тема LIVE" заместитель генерального директора РГП "Национальный ядерный центр РК" Владимир Витюк. В беседе с ним оценим возможности центра по подготовке специалистов для потенциальной АЭС, поговорим о реакторах, которые действуют в Курчатове и о научных связях казахстанских атомщиков с японскими.