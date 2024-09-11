Важная тема LIVE: Возможно ли построить АЭС в Курчатове?
Сегодня, 12:11
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Сегодня, 12:11Сегодня, 12:11
131Фото: nnc.kz
Гость программы "Важная тема LIVE" заместитель генерального директора РГП "Национальный ядерный центр РК" Владимир Витюк. В беседе с ним оценим возможности центра по подготовке специалистов для потенциальной АЭС, поговорим о реакторах, которые действуют в Курчатове и о научных связях казахстанских атомщиков с японскими.