  • 11 Сентября, 13:48
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Важная тема LIVE: Возможно ли построить АЭС в Курчатове?

Сегодня, 12:11
АВТОР
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nnc.kz Сегодня, 12:11
Сегодня, 12:11
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Фото: nnc.kz

Гость программы "Важная тема LIVE" заместитель генерального директора РГП "Национальный ядерный центр РК" Владимир Витюк. В беседе с ним оценим возможности центра по подготовке специалистов для потенциальной АЭС, поговорим о реакторах, которые действуют в Курчатове  и о научных связях казахстанских атомщиков с японскими.  

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