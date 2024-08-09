Важная тема LIVE: Цели и задачи VI Консультативной встречи лидеров стран ЦА
Сегодня, 18:04
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Сегодня, 18:04Сегодня, 18:04
88Фото: Akorda.kz
В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz заместитель директора КИСИ при Президенте РК Аскар Нурша рассказал о миссии VI Консультативной встречи глав ЦА, которая состоялась в Астане.
Вместе с гостем обсудили роль Казахстана в ежегодных встречах глав государств Центральной Азии, поговорили об отношениях нашей страны с Узбекистаном, а также озвучили проблемы поднятые на саммите.
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