Важная тема LIVE: Цели и задачи VI Консультативной встречи лидеров стран ЦА

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz заместитель директора КИСИ при Президенте РК Аскар Нурша рассказал о миссии VI Консультативной встречи глав ЦА, которая состоялась в Астане.

Вместе с гостем обсудили роль Казахстана в ежегодных встречах глав государств Центральной Азии, поговорили об отношениях нашей страны с Узбекистаном, а также озвучили проблемы поднятые на саммите.