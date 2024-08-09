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Важная тема LIVE: Цели и задачи VI Консультативной встречи лидеров стран ЦА

Сегодня, 18:04
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Akorda.kz Сегодня, 18:04
Сегодня, 18:04
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Фото: Akorda.kz

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz заместитель директора КИСИ при Президенте РК Аскар Нурша рассказал о миссии VI Консультативной встречи глав ЦА, которая состоялась в Астане.

Вместе с гостем обсудили роль Казахстана в ежегодных встречах глав государств Центральной Азии, поговорили об отношениях нашей страны с Узбекистаном, а также озвучили проблемы поднятые на саммите.

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