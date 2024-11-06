Важная тема LIVE: ТЭЦ, газификация и теплосети. Насколько Астана готова к зиме
Сегодня, 15:03
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Сегодня, 15:03Сегодня, 15:03
58Фото: Акимат г. Астаны
В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz обсудим готовность Астаны к зиме. Узнаем, как работают столичные ТЭЦ, сколько угля закуплено, когда закончится газификация частного сектора и в каком состоянии находятся теплосети города. Гость эфира руководитель отдела теплоснабжения Управления энергетики города Астаны Тимур Кенетаев.
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