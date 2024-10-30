Важная тема LIVE: Шесть триллионов тенге на дороги сомнительного качества

Двадцать тысяч казахстанцев пожаловались на низкое качество дорог за минувший год. Это связывают с коррупционными рисками. Насколько в сфере дорожного строительства все плохо журналист BaigeNews.kz узнал у заместителя председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК. В новом выпуске программы "Важная тема LIVE" разбираем итоги антикоррупционной проверки. Максат Баяхмет расскажет, как проходит технадзор, почему платные дороги часто требуют ремонта и какое наказание ждет недобросовестных подрядчиков?