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Важная тема LIVE: Шесть триллионов тенге на дороги сомнительного качества

Сегодня, 17:10
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министерство транспорта РК Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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Фото: министерство транспорта РК

Двадцать тысяч казахстанцев пожаловались на низкое качество дорог за минувший год. Это связывают с коррупционными рисками. Насколько в сфере дорожного строительства все плохо журналист BaigeNews.kz узнал у заместителя председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК. В новом выпуске программы "Важная тема LIVE" разбираем итоги антикоррупционной проверки. Максат Баяхмет расскажет, как проходит технадзор, почему платные дороги часто требуют ремонта и какое наказание ждет недобросовестных подрядчиков? 

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