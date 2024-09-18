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Важная тема LIVE: Серик Сапиев рассказал что происходит с казахстанским боксом

Сегодня, 18:51
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Важная тема LIVE: Серик Сапиев рассказал что происходит с казахстанским боксом Сегодня, 18:51
Сегодня, 18:51
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В эфире программы "Важная тема LIVE" поговорили с олимпийским чемпионом, вице-президентом НОК РК Сериком Сапиевым о проблемах и перспективах отечественного бокса, а также проанализировали выступления наших боксеров на Олимиаде в Париже.

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