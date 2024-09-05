"Важная тема LIVE": Саясат Нурбек о судьбе казахстанских вузов, грантах и нехватке общежитий
Сегодня, 18:16
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Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
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Сможет ли Астана в 2025 году закрыть дефицит мест в студенческих общежитиях? Зачем в стране открывают новые филиалы зарубежных вузов? И сможем ли мы сами обеспечить АЭС квалифицированными кадрами, если на референдуме 6 октября люди проголосуют за строительство объекта. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек стал новым гостем программы "Важная тема LIVE". Съемочная группа BaigeNews.kz узнала у него, как будет развиваться казахстанское образование после поручений, озвученных президентом в новом Послании.
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