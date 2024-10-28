Важная тема LIVE: Причины гибели военнослужащих назвали в Нацгвардии РК
Сегодня, 17:23
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Сегодня, 17:23Сегодня, 17:23
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В новом выпуске программы "Важная тема LIVE" в студии BaigeNews.kz начальник Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Главного командования Национальной гвардии МВД РК Нурбай Бектурсунов. В каких условиях воспитывают будущих офицеров? Какая психологическая поддержка им оказывается? Сколько случаев неуставных отношений произошло за последний год? Подробности в интервью.
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