Важная тема LIVE: Причины гибели военнослужащих назвали в Нацгвардии РК

В новом выпуске программы "Важная тема LIVE" в студии BaigeNews.kz начальник Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Главного командования Национальной гвардии МВД РК Нурбай Бектурсунов. В каких условиях воспитывают будущих офицеров? Какая психологическая поддержка им оказывается? Сколько случаев неуставных отношений произошло за последний год? Подробности в интервью.