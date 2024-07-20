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Важная тема LIVE: Почему в Казахстане не стали отменять утильсбор

Сегодня, 15:41
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ac-nn.ru Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41
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Фото: ac-nn.ru

Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz— директор департамента интеграции и международного сотрудничества МПС РК Адильбек Бектибаев рассказал почему министерством было принято решение об отказе петиции против утильсбора.

Также гость программы поведал о том,  какие варианты решений предлагали в министерстве во время обсуждений в рабочей группе, как внедрение утильсбора сказалось на автопроме Казахстана и могут ли запустить петицию вновь.

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