Важная тема LIVE: Почему в Казахстане не стали отменять утильсбор

Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz— директор департамента интеграции и международного сотрудничества МПС РК Адильбек Бектибаев рассказал почему министерством было принято решение об отказе петиции против утильсбора.

Также гость программы поведал о том, какие варианты решений предлагали в министерстве во время обсуждений в рабочей группе, как внедрение утильсбора сказалось на автопроме Казахстана и могут ли запустить петицию вновь.