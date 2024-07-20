Важная тема LIVE: Почему в Казахстане не стали отменять утильсбор
Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41Сегодня, 15:41
145Фото: ac-nn.ru
Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz— директор департамента интеграции и международного сотрудничества МПС РК Адильбек Бектибаев рассказал почему министерством было принято решение об отказе петиции против утильсбора.
Также гость программы поведал о том, какие варианты решений предлагали в министерстве во время обсуждений в рабочей группе, как внедрение утильсбора сказалось на автопроме Казахстана и могут ли запустить петицию вновь.
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