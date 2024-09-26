  • 26 Сентября, 20:17
  • BAIGENEWS

Важная тема LIVE: Почему Казахстан отказался от малых модульных АЭС?

Сегодня, 18:36
АВТОР
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Westinghouse/Business Wire Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
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Фото: Westinghouse/Business Wire

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz обсудили вопросы безопасности потенциальной АЭС в Казахстане. Поговорили о компаниях, которые могут построить реакторы, о том насколько готово энергосетевое хозяйство страны для обслуживания АЭС, и можно ли мощь атомной станции направить на майнинг.

Гость эфира Александр Клепиков, заместитель директора Научно-технического центра безопасности ядерных технологий РК (НТЦ БЯТ).

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