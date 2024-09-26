Важная тема LIVE: Почему Казахстан отказался от малых модульных АЭС?

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz обсудили вопросы безопасности потенциальной АЭС в Казахстане. Поговорили о компаниях, которые могут построить реакторы, о том насколько готово энергосетевое хозяйство страны для обслуживания АЭС, и можно ли мощь атомной станции направить на майнинг.

Гость эфира Александр Клепиков, заместитель директора Научно-технического центра безопасности ядерных технологий РК (НТЦ БЯТ).