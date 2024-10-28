Важная тема LIVE: Почему Казахстан не может отказаться от импорта продуктов питания?
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
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Гостем этого выпуска программы "Важная тема LIVE" стал заместитель Председателя правления Ассоциации фермеров Казахстана Акпар Мауленов. Вместе с ним журналист BaigeNews.kz обсудил не только рекордные урожаи зерна и поддержку со стороны государства, но и проблемы, с которыми до сих пор сталкивается сельское хозяйство. Почему одна инфраструктура не способна сделать жизнь в селах привлекательной для переезда? И что мешает нашей стране отказаться от импорта овощей и фруктов?
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