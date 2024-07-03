LIVE LIVE
LIVE
  • 3 Июля, 14:37
  • BAIGENEWS

"Важная тема LIVE": О чем договорились казахстанские и китайские бизнесмены

Сегодня, 14:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
75
Фото: Акорда

Председатель "Казахстанской продовольственной корпорации" Асылхан  Джувашев рассказал какие договоренности были достигнуты в рамках казахстанско-китайского делового совета, передаёт BaigeNews.kz

Гость программы "Важная тема LIVE", рассказал с какими крупными китайскими компаниями заключены меморандумы, какой импульс это придаст региону, в частности странам-участницам ШОС? Что это принесет нашей стране?

Самое читаемое

Наверх