"Важная тема LIVE": О чем договорились казахстанские и китайские бизнесмены
Сегодня, 14:10
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Сегодня, 14:10Сегодня, 14:10
75Фото: Акорда
Председатель "Казахстанской продовольственной корпорации" Асылхан Джувашев рассказал какие договоренности были достигнуты в рамках казахстанско-китайского делового совета, передаёт BaigeNews.kz.
Гость программы "Важная тема LIVE", рассказал с какими крупными китайскими компаниями заключены меморандумы, какой импульс это придаст региону, в частности странам-участницам ШОС? Что это принесет нашей стране?