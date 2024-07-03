"Важная тема LIVE": О чем договорились казахстанские и китайские бизнесмены

Председатель "Казахстанской продовольственной корпорации" Асылхан Джувашев рассказал какие договоренности были достигнуты в рамках казахстанско-китайского делового совета, передаёт BaigeNews.kz.

Гость программы "Важная тема LIVE", рассказал с какими крупными китайскими компаниями заключены меморандумы, какой импульс это придаст региону, в частности странам-участницам ШОС? Что это принесет нашей стране?