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Важная тема LIVE: О чем будут говорить главы государств Центральной Азии на саммите в Астане?

Сегодня, 17:10
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Важная тема LIVE: О чем будут говорить главы государств Центральной Азии на саммите в Астане? Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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В эфире проекта "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz эксперт мировой экономики Ерсултан Жансеитов рассказал о предстоящей VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет завтра в Астане. В программе поговорили об ожиданиях от предстоящей встречи лидеров ЦА, и о том какие будут подниматься вопросы на саммите.

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