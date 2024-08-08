Важная тема LIVE: О чем будут говорить главы государств Центральной Азии на саммите в Астане?

В эфире проекта "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz эксперт мировой экономики Ерсултан Жансеитов рассказал о предстоящей VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет завтра в Астане. В программе поговорили об ожиданиях от предстоящей встречи лидеров ЦА, и о том какие будут подниматься вопросы на саммите.