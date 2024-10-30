Важная тема LIVE: На ремонт теплосетей в Костанае потратили 4 миллиарда тенге

Подготовку к зиме и прохождение отопительного сезона в Костанайской области обсудим сегодня в программе "Важная тема LIVE". Заместитель акима региона Берик Танжариков рассказал, сколько средств из бюджета затратили на замену изношенных теплосетей. Частный сектор отапливается с помощью газа и угля. Хватает ли на всех твердого топлива и сколько стоит одна тонна горючего камня? Удалось ли решить проблемы с отоплением в городах Рудный и Аркалык? И есть ли у властей план на случай новых коммунальных аварий? Подробности на BaigeNews.kz.