Важная тема LIVE: На ремонт теплосетей в Костанае потратили 4 миллиарда тенге
Сегодня, 14:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
77Фото: Арман Мухатов
Подготовку к зиме и прохождение отопительного сезона в Костанайской области обсудим сегодня в программе "Важная тема LIVE". Заместитель акима региона Берик Танжариков рассказал, сколько средств из бюджета затратили на замену изношенных теплосетей. Частный сектор отапливается с помощью газа и угля. Хватает ли на всех твердого топлива и сколько стоит одна тонна горючего камня? Удалось ли решить проблемы с отоплением в городах Рудный и Аркалык? И есть ли у властей план на случай новых коммунальных аварий? Подробности на BaigeNews.kz.
Самое читаемое
- Сельчане просят акима СКО переселить их из-за шума элеваторов
- 250 плиток шоколада "Казахстан" похитила в магазине жительница Астаны
- Без КСК и ОСИ: бесхозные малоэтажки Костаная выживут зимой благодаря спонсорам
- Мошенники нашли новый способ обмана казахстанцев
- Перевязали и стреляли в беременную собаку: зооволонтёр из Атбасара борется за права животных