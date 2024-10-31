Важная тема LIVE: На полный ремонт теплосетей СКО потребуется 19 лет

Журналист BaigeNews.kz продолжает узнавать, как регионы Казахстана готовятся к предстоящей зиме. На этот раз речь пойдет о Северо-Казахстанской области.

Сколько денег там выделили на ремонт теплосетей? Хватит ли мощности ТЭЦ и котельных для комфортной температуры в домах? Сколько еще лет нужно ремонтировать трубы, чтобы исключить их износ? Об этом и не только в новом выпуске программы "Важная тема LIVE" расскажет заместитель акима региона Канат Дузелбаев.