Важная тема LIVE: На каком этапе находится проектирование будущей АЭС в Казахстане

Генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал в интервью BaigeNews.kz на каком этапе сейчас находится работа по проектированию АЭС в Казахстане.

Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE", обсудили как проходят публичные слушания по строительству АЭС, будет ли задействован Росатом, какие компании и из каких стран занимаются проектированием и будущим строительством АЭС в Казахстане.