Важная тема LIVE: На каком этапе находится проектирование будущей АЭС в Казахстане
Сегодня, 15:17
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Сегодня, 15:17Сегодня, 15:17
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Генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал в интервью BaigeNews.kz на каком этапе сейчас находится работа по проектированию АЭС в Казахстане.
Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE", обсудили как проходят публичные слушания по строительству АЭС, будет ли задействован Росатом, какие компании и из каких стран занимаются проектированием и будущим строительством АЭС в Казахстане.
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