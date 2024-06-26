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Важная тема LIVE: На каком этапе находится проектирование будущей АЭС в Казахстане

Сегодня, 15:17
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Важная тема LIVE: На каком этапе находится проектирование будущей АЭС в Казахстане Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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Генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал в интервью BaigeNews.kz на каком этапе сейчас находится работа по проектированию АЭС в Казахстане.

Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE", обсудили как проходят публичные слушания по строительству АЭС, будет ли задействован Росатом, какие компании и из каких стран занимаются проектированием и будущим строительством АЭС в Казахстане.

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