"Важная тема LIVE": Ляззат Ибрагимова рассказала о новых ипотечных программах
Сегодня, 11:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:46Сегодня, 11:46
217Фото: baigenews.kz
Гость очередного выпуска программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz – председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова. Вместе с ней мы обсудим новые ипотечные программы и ситуацию на рынке жилья. Правда ли, что жители страны стали покупать меньше квартир? Сколько договоров о купле-продаже ежегодно заключают в Казахстане? И не вырастет ли жилье в цене? Смотрите в этом выпуске.
Самое читаемое
- "Мы приговором довольны" - адвокат Игорь Вранчев
- Я видела в его глазах страх: адвокат Уразбахова о реакции Бишимбаева на приговор
- Я буду инициировать петицию – Айтбек Амангельды возьмётся за проверку доходов семьи Бишимбаевых
- Путин решил сменить министра обороны
- Через 24 года Бишимбаеву уже будет 68 лет: адвокаты и брат Салтанат Нукеновой согласны с приговором