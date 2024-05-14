"Важная тема LIVE": Ляззат Ибрагимова рассказала о новых ипотечных программах

Гость очередного выпуска программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz – председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова. Вместе с ней мы обсудим новые ипотечные программы и ситуацию на рынке жилья. Правда ли, что жители страны стали покупать меньше квартир? Сколько договоров о купле-продаже ежегодно заключают в Казахстане? И не вырастет ли жилье в цене? Смотрите в этом выпуске.