Важная тема LIVE: Куаныш Султанов про кризис девяностых, реформы и День Республики

Политический и общественный деятель Куаныш Султанов стал гостем нового выпуска программы "Важная тема LIVE". В интервью журналисту BaigeNews.kz он рассказал, как принималась Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР и вспомнил, какой была наша страна в первые годы независимости. Из интервью вы узнаете о трудностях, которые преодолевал Казахстан, прежде чем стать современным государством, тесно интегрированным в международные процессы.