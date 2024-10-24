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Важная тема LIVE: Куаныш Султанов про кризис девяностых, реформы и День Республики

Сегодня, 10:31
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Важная тема LIVE: Куаныш Султанов про кризис девяностых, реформы и День Республики Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31
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Политический и общественный деятель Куаныш Султанов стал гостем нового выпуска программы "Важная тема LIVE". В интервью журналисту BaigeNews.kz он рассказал, как принималась Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР и вспомнил, какой была наша страна в первые годы независимости. Из интервью вы узнаете о трудностях, которые преодолевал Казахстан, прежде чем стать современным государством, тесно интегрированным в международные процессы. 

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