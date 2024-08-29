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Важная тема LIVE: Кто может построить АЭС в Казахстане и сколько это будет стоить?

Сегодня, 19:08
АВТОР
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CNNC Сегодня, 19:08
Сегодня, 19:08
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Фото: CNNC

В эфире программы "Важная тема LIVE" вместе с членом общественного совета Министерства энергетики РК Олжасом Байдельдиновым обсудили все "за" и "против" возможного строительства АЭС в Казахстане, затронули вопрос цены проекта атомной станции и его потенциальных реализаторов - иностранных компаний.

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