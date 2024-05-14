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"Важная тема LIVE": Какое наказание грозит нарушителям закона о запрете продажи вейпов в РК

Сегодня, 15:32
АВТОР
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pikabu.ru Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: pikabu.ru

Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE", Лидером Национальной коалиции "За Казахстан свободный от табачного дыма" Джамилей Садыковой, обсудили масштабную проблему, а именно с какого возраста в стране граждане начинают курить, в частности "Вейпы". А также спикер рассказала, как будут наказывать тех, кто осмелиться нарушить закон, запрещающий продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.

 

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