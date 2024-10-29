Важная тема LIVE: Какие перемены ждут казахстанский спорт в 2025 году

Вместе с вице-министром туризма и спорта в новом выпуске программы "Важная тема LIVE" обсуждаем итоги Олимпийских игр в Париже и популяризацию национальных видов спорта. Серик Жарасбаев оценил выступления казахстанских команд и рассказал о системных проблемах сферы. Каких результатов ждут от наших боксеров и легкоатлетов? Сколько туристов привлекли в Казахстан Всемирные игры кочевников? И стоит ли поддерживать все виды спорта? Подробности в интервью на BaigeNews.kz.