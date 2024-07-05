"Важная тема LIVE": Какие изменения ожидаются на рынке строительства Казахстана
Сегодня, 10:22
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Сегодня, 10:22Сегодня, 10:22
76Фото: baigenews.kz
Председатель правления Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев рассказал какие договоренности были достигнуты в рамках казахстанско-китайского делового совета, передаёт BaigeNews.kz.
Гость программы "Важная тема LIVE", рассказал какие по итогам обсуждений с китайскими коллегами, были приняты документы и договоренности по направлению строительства и развития инфраструктуры, какие изменения нас ждут на рынке. Также, на чем будет сфокусировано внимание нашей страны в сотрудничестве с Китаем.
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