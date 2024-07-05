"Важная тема LIVE": Какие изменения ожидаются на рынке строительства Казахстана

Председатель правления Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев рассказал какие договоренности были достигнуты в рамках казахстанско-китайского делового совета, передаёт BaigeNews.kz.

Гость программы "Важная тема LIVE", рассказал какие по итогам обсуждений с китайскими коллегами, были приняты документы и договоренности по направлению строительства и развития инфраструктуры, какие изменения нас ждут на рынке. Также, на чем будет сфокусировано внимание нашей страны в сотрудничестве с Китаем.