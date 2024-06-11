Важная тема LIVE: Как ведется учет средств в фонде "Казахстан халкына"

В эфире проекта "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz обсудим работу Фонда "Қазақстан халқына". А именно узнаем, на что тратятся деньги из фонда, как помогают детям с редкими заболеваниями и как казахстанцы могут подать заявку на помощь. Гость эфира официальный представитель Фонда "Қазақстан халқына" Марат Мухамедсалиев.