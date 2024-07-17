Важная тема LIVE: Как в Казахстане будут регулировать игорный бизнес?

В Казахстане подписан новый закон, направленный на борьбу с лудоманией, который меняет правила работы игорного бизнеса, рекламы азартных игр и лотерейной деятельности. Как это повлияет на индустрию и население? Как теперь будут регулировать деятельность букмекеров и лотереи. Все это и многое другое обсудили в прямом эфире "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz.

Гость программы руководитель управления государственного контроля в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности Амантай Байзаков.