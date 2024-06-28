Важная тема LIVE: Как устроена работа Высшего судебного Совета Казахстана?
Сегодня, 17:29
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Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
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В программе "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz судья Верховного Суда РК Нурия Сисенова рассказала о роли Высшего Судебного Совета и о его полномочиях. Также гость программы рассказала по каким причинам может быть прекращена отставка судьи, есть ли такие факты, какая работа проводится по привлечению новых кадров в судебную систему.
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