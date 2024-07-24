  • 24 Июля, 18:33
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Важная тема LIVE: Как уберечь детей в купальный сезон

Сегодня, 17:38
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архив BaigeNews.kz Сегодня, 17:38
Сегодня, 17:38
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Фото: архив BaigeNews.kz

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz обсудим безопасность на водоемах. Поговорим о текущей статистике происшествий на воде в Казахстане, включая количество пострадавших и летальных случаев. Выясним основные причины несчастных случаев и гибели детей, а также рассмотрим ситуации, в которых дети страдают чаще всего.

Гость в студии Алексей Советов, заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.

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