Важная тема LIVE: Как уберечь детей в купальный сезон

В эфире программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz обсудим безопасность на водоемах. Поговорим о текущей статистике происшествий на воде в Казахстане, включая количество пострадавших и летальных случаев. Выясним основные причины несчастных случаев и гибели детей, а также рассмотрим ситуации, в которых дети страдают чаще всего.

Гость в студии Алексей Советов, заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.