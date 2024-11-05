Важная тема LIVE: Как строительство АЭС повлияет на экологию озера Балхаш

Почему влияние на окружающую среду от будущей АЭС можно минимизировать, но не исключить в программе "Важная тема LIVE" рассказал вице-министр экологии и природных ресурсов. Жомарт Алиев поделился мнением, насколько село Улькен Алматинской области может подойти для возведения первой в Казахстане атомной станции. Что будет с растениями и животными? Стоит ли опасаться загрязнения Балхаша? Почему анализом рисков для экологии проводило не профильное ведомство? И что намерены делать для сохранения флоры и фауны в месте строительства АЭС? Подробности в материале BaigeNews.kz.