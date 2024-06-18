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Важная тема LIVE: Как Казахстан развивает свои туристические бренды

Сегодня, 15:10
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BaigeNews.kz Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10
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Фото: BaigeNews.kz

Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz, Кайратом Садвакасовым обсуждили тему развития туризма, а  именно сколько иностранных туристов приехало в Казахстан в прошлом и этом году, и сколько ожидается по итогам года. Также поговорили о самых популярных направлениях у туристов и проблемных зон отдыха.

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