Важная тема LIVE: Как Казахстан развивает свои туристические бренды
Сегодня, 15:10
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Сегодня, 15:10Сегодня, 15:10
70Фото: BaigeNews.kz
Вместе с гостем программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz, Кайратом Садвакасовым обсуждили тему развития туризма, а именно сколько иностранных туристов приехало в Казахстан в прошлом и этом году, и сколько ожидается по итогам года. Также поговорили о самых популярных направлениях у туристов и проблемных зон отдыха.
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