  • 3 Сентября, 15:46
  • BAIGENEWS

"Важная тема LIVE": Как инициативы озвученные в Послании-2024 помогут казахстанским фермерам

Сегодня, 15:13
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АО "Казконтент" Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13
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Фото: АО "Казконтент"

Глава государства в новом Послании напомнил о важности постепенного перехода от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования. А все выделяемые средства должны быть использованы эффективно. В студии BaigeNews.kz обсуждаем тему поддержки казахстанских фермеров вместе с заместителем председателя правления АО "КазАгроФинанс" Еркебуланом Жумжаевым. Сколько техники приобрели казахстанцы при помощи лизинга? Пользуются ли популярностью отечественные комбайны? И зачем в АПК нужно привлекать средства коммерческих банков? Ответы узнаете в программе "Важная тема LIVE". 

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