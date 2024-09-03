"Важная тема LIVE": Как инициативы озвученные в Послании-2024 помогут казахстанским фермерам
Сегодня, 15:13
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Сегодня, 15:13Сегодня, 15:13
116Фото: АО "Казконтент"
Глава государства в новом Послании напомнил о важности постепенного перехода от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования. А все выделяемые средства должны быть использованы эффективно. В студии BaigeNews.kz обсуждаем тему поддержки казахстанских фермеров вместе с заместителем председателя правления АО "КазАгроФинанс" Еркебуланом Жумжаевым. Сколько техники приобрели казахстанцы при помощи лизинга? Пользуются ли популярностью отечественные комбайны? И зачем в АПК нужно привлекать средства коммерческих банков? Ответы узнаете в программе "Важная тема LIVE".
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