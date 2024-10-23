Важная тема LIVE: Как готовят к зиме теплосети в Павлодарской области

В этом выпуске программы "Важная тема LIVE" обсуждаем отопительный сезон в городах и селах Павлодарской области. После ремонта теплосетей, проведенного в этом году, их износ снизился с 85% до 79,7%. Тем не менее, в регионе нуждаются в замене или модернизации десятки километров труб. Кроме того, внимание казахстанцев приковано к Экибастузу. Ждут ли город новые коммунальные аварии? Почему тепло по трубам в домах пустили еще в середине сентября? И когда в частный сектор проведут газ, чтобы людям не пришлось каждый год закупаться углем? Об этом и не только в интервью BaigeNews.kz рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области Ержан Иманзаипов.