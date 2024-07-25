Важная тема LIVE: Как быстро окупится будущая АЭС в Казахстане?

В прямом эфире программы "Важная тема LIVE" обсудим перспективы будущей АЭС в Казахстане. А именно как ее наличие скажется на бизнесе страны, в том числе на энергетическом секторе в целом, не останутся ли не удел угольная, и газовые отрасли с в внедрением атомной энергии. Насколько окупаема будет казахстанская АЭС.

Гость в студии председатель казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов.