Важная тема LIVE: Как будут исполнять поручения президента по развитию аэрохабов в Казахстане

Гость очередного выпуска программы "Важная тема LIVE" заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Сарсен Жарылгасов. Весте с ним мы обсуждаем поручения, которые Глава государства отразил в новом Послании. В студии BaigeNews.kz поговорим о развитии аэрохабов, строительстве инфраструктуры и внутреннем туризме. Действительно ли казахстанцы стали чаще летать, и какие направления вскоре станут для них доступны? Узнаете в этом интервью.