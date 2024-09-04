  • 4 Сентября, 14:45
  • BAIGENEWS

Важная тема LIVE: Как будут исполнять поручения президента по развитию аэрохабов в Казахстане

Сегодня, 14:26
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istockphoto.com Сегодня, 14:26
Сегодня, 14:26
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Фото: istockphoto.com

Гость очередного выпуска программы "Важная тема LIVE" заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Сарсен Жарылгасов. Весте с ним мы обсуждаем поручения, которые Глава государства отразил в новом Послании. В студии BaigeNews.kz поговорим о развитии аэрохабов, строительстве инфраструктуры и внутреннем туризме. Действительно ли казахстанцы стали чаще летать, и какие направления вскоре станут для них доступны? Узнаете в этом интервью.

 

 

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