Важная тема LIVE: Как будут исполнять поручения президента по развитию аэрохабов в Казахстане
Сегодня, 14:26
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Сегодня, 14:26Сегодня, 14:26
47Фото: istockphoto.com
Гость очередного выпуска программы "Важная тема LIVE" заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Сарсен Жарылгасов. Весте с ним мы обсуждаем поручения, которые Глава государства отразил в новом Послании. В студии BaigeNews.kz поговорим о развитии аэрохабов, строительстве инфраструктуры и внутреннем туризме. Действительно ли казахстанцы стали чаще летать, и какие направления вскоре станут для них доступны? Узнаете в этом интервью.
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