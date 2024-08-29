Важная тема LIVE: Как будущая АЭС изменит энергосистему Казахстана?
Сегодня, 17:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
56Фото: иллюстративное фото.
Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz энергетик, управляющий директор НПП "Атамекен" Жакып Хайрушев. С экспертом обсудим, то на сколько потенциальная АЭС способна решить проблему дефицита электроэнергии в Казахстане, как нужно менять инфраструктуру под мощности будущей станции, что будет с тарифами после перехода на атомною энергию. Также рассмотрим два сценария итога референдума по АЭС.
Самое читаемое
- В Усть-Каменогорске водитель уснул за рулем и столкнулся с четырьмя автомобилями
- Собаку привязали к авто и протащили по дороге в Алматинской области
- Полицейские озвучили какие нарушения допускают самокатчики в Астане
- Девочка сгорела заживо: стали известны подробности трагедии в Актюбинской области
- Цены на жилье в Казахстане могут повыситься из-за нового налогового кодекса