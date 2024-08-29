Важная тема LIVE: Как будущая АЭС изменит энергосистему Казахстана?

Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz энергетик, управляющий директор НПП "Атамекен" Жакып Хайрушев. С экспертом обсудим, то на сколько потенциальная АЭС способна решить проблему дефицита электроэнергии в Казахстане, как нужно менять инфраструктуру под мощности будущей станции, что будет с тарифами после перехода на атомною энергию. Также рассмотрим два сценария итога референдума по АЭС.