  • 29 Августа, 17:50
  • BAIGENEWS

Важная тема LIVE: Как будущая АЭС изменит энергосистему Казахстана?

Сегодня, 17:35
АВТОР
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иллюстративное фото. Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
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Фото: иллюстративное фото.

Гость программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz энергетик, управляющий директор НПП "Атамекен" Жакып Хайрушев. С экспертом обсудим, то на сколько потенциальная АЭС способна решить проблему дефицита электроэнергии в Казахстане, как нужно менять инфраструктуру под мощности  будущей станции, что будет с тарифами после перехода на атомною энергию. Также рассмотрим два сценария итога референдума по АЭС.

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