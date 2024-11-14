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Важная тема LIVE: Инвалидность 15 тысяч казахстанцев связана с работой на производстве

Сегодня, 10:49
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mstislavl.gov.by Сегодня, 10:49
Сегодня, 10:49
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Фото: mstislavl.gov.by

Контроль за соблюдением безопасных условий труда на производствах в Казахстане будут ужесточать. В нашей стране порядка 15 тысяч человек получили инвалидность из-за со своей профессиональной деятельности. Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов рассказал о том, какие выплаты положены этой категории людей. А также подробно остановился на защите производственных работников от разного рода ЧП. Об этом и не только в новом выпуске программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz.

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