  • 30 Октября, 13:30
  • BAIGENEWS

Важная тема LIVE: Институт, изучающий Каспийское море и тюленей появится в Казахстане

Сегодня, 12:00
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pxhere.com Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00
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Фото: pxhere.com

В этом выпуске программы "Важная тема LIVE" к эфиру присоединился эколог Бекберген Керей. Вместе с журналистом BaigeNews.kz он подробно обсудил возможные причины новой массовой гибели тюленей на Каспии. Ученые и по сей день не могут прийти к единому мнению, что в большей степени влияет на сокращение популяции этого эндемика. Изменение климата или деятельность человека? Какие еще угрозы существуют для фауны Каспия? Узнаете из интервью. 

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