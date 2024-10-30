Важная тема LIVE: Институт, изучающий Каспийское море и тюленей появится в Казахстане

В этом выпуске программы "Важная тема LIVE" к эфиру присоединился эколог Бекберген Керей. Вместе с журналистом BaigeNews.kz он подробно обсудил возможные причины новой массовой гибели тюленей на Каспии. Ученые и по сей день не могут прийти к единому мнению, что в большей степени влияет на сокращение популяции этого эндемика. Изменение климата или деятельность человека? Какие еще угрозы существуют для фауны Каспия? Узнаете из интервью.