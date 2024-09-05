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Важная тема LIVE: Готовы ли казахстанские специалисты к нештатным ситуациям на АЭС

Сегодня, 17:45
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BaigeNews.kz архив Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
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Фото: BaigeNews.kz архив

В эфире программы "Важная тема LIVE" обсуждаем вопросы безопасности на потенциальной АЭС, то насколько Казахстан готов обеспечить будущие реакторы опытными кадрами, и какая у страны имеется техническая база для нужд станции. Гость эфира генеральный директор Института Ядерной физики РК Саябек Сахиев он рассказал о прикладных исследованиях, которые ведутся сотрудниками центра и о готовности их к возможным авариям.

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